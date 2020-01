Motores Peterhansel e Fiúza voltam a ganhar e vantagem de Sainz novamente reduzida Por

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza conheceram hoje a sua quarta vitória em etapas na competição dos automóveis do 42º Rali Dakar, ao imporem-se na 11ª e penúltima tirada da prova.

Na especial cronometrada de 379 quilómetros que compunha esta etapa entre Shibaytah a Haradh, a dupla luso-francesa da X-Raid Mini gastou menos 10 segundos do que Nasser Al-Attiyah.

Mas Carlos Sainz perdeu mais de oito minutos para os dois da frente, vendo a sua diferença para o qatari da Toyota ser reduzida de mais de 18 minutos para pouco mais de 10, deixando para a tirada de amanhã a decisão quanto ao vencedor da prova nos automóveis.

Na classificação geral Peterhansel e Fiúza também estão mais perto do líder, seguindo a pouco mais de 10m20s de Carlos Sainz e a somente seis segundos de Nasser Al-Attiyah, pelo que também estão na luta pela vitória neste ‘Dakar’.

Depois do susto da véspera, Fernando Alonso foi oitavo na tirada de hoje, o que o mantém fora do top dez de onde saiu depois do percalço. O bicampeão do Mundo ocupa a 13ª posição da classificação geral a um dia do fim da prova

Já Filipe Palmeiro foi 15º nesta penúltima etapa, no banco da direita do Toyota Hilux de Benediktas Vanagas. Na classificação geral dos automóveis a dupla luso-lituana segue também na 15ª posição.

Amanhã disputa-se a derradeira etapa, entre Haradh e Quiddiya, nos arredores da capital saudita, Riade, numa extensão total de 447 quilómetros, 374 dos quais em especial cronometrada.

Classificação após a 11ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 41h37m51s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 10m17s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 10m23s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 47m57s

5º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 1h06m34s

6º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 1h17m50s

7º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 1h26m44s

8º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 1h52m32s

9º Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (Mini) + 3h44m31s

10º Wei Han/Min Liao (Geely) + 3h45m07s