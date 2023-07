Nas Notícias Como manter os pés das crianças saudáveis no verão? Por

Saiba como manter os pés das crianças saudáveis no verão, com dicas de especialistas em podologia.

Com a chegada do verão, e as temperaturas a atingirem níveis históricos cada vez mais elevados, os mais pequenos têm mais tempo para brincar, ir à praia, passear pela natureza ou praticar desporto.

Trata-se de um período desafiante para os pais, preocupados em garantir a segurança e bem-estar dos filhos, que devem sempre manter os pés das crianças saudáveis.

A escolha do calçado ideal para as crianças usarem no verão deve ser, por isso, um tema prioritário, de modo a evitar dores, lesões, entorses e más formações.

Pés das crianças saudáveis dependem do tipo de calçado

“É extremamente importante escolher calçado com as características certas durante o período do calor, garantindo que os pés das crianças fiquem confortáveis e saudáveis, apoiando o seu desenvolvimento e evitando o aparecimento de lesões”, refere Carolina Rosende Bautista, presidente da Sociedade Espanhola de Biomecânica e Ortopedia, um organismo que trabalha de perto com a Pablosky no desenvolvimento das suas coleções de calçado infantil.

Escolha do calçado infantil em tempo quente

Assim, conheça os 7 pontos que deve ter em atenção na hora de comprar calçado. Ao mesmo tempo, saiba quais são os principais erros a evitar e os tipos de calçado mais adequados para esta altura do ano.

A especialista Carolina Rosende Bautista indica o que deve considerar aquando da escolha do calçado infantil para os dias quentes:

Tamanho correto: É uma decisão fundamental para garantir conforto. O tamanho certo evita o aparecimento de escoriações ou bolhas que podem lesar a pele. Ambos os pés devem ser medidos com a criança de pé e o calçado deve ser escolhido em função do pé maior (é comum terem tamanhos diferentes). Entre a ponta dos dedos e a do calçado deve sobrar uma distância da espessura de um dedo.

Material respirável: O calçado deve ser feito de tecido respirável (pele ou outros materiais de qualidade) em todas as partes: corpo, palmilha e interior. O excesso de calor provoca a transpiração dos pezinhos e é necessário um calçado deixe o pé “respirar”. Devem ser hipoalergénicos, antifungos, para manter a pele seca, livre de humidade e de mau cheiro.

Conforto Térmico: O design e o material do sapato devem oferecer proteção das altas temperaturas do verão, evitando lesões e suor excessivo.

Leveza e flexibilidade: Opte por um calçado leve e flexível, sem costuras e pouco rígido. Isso permite que o esforço para caminhar seja cómodo e que a criança desenvolva os movimentos livres dos dedos. Deve ser suficientemente flexível para dobrar onde o pé dobra (entre os metatarsos e os dedos), possibilitando a flexão da parte anterior do pé sem forçar demasiado.

Solas Antiderrapantes: Sendo a época das piscinas, da praia e das brincadeiras com água, as crianças andam com frequência em pisos molhados. Para evitar quedas, escorregões e outros tipos de acidentes, o melhor é procurar calçado com bom nível de aderência ao chão. Devemos escolher uma sola que forneça amortecimento adequado e conforto no caminhar.

Modelos práticos e com design ajustável: Durante o verão, as crianças adoram tirar o calçado e andar descalças. Por isso, é necessário fomentar a sua autonomia, procurando modelos fáceis de tirar e recolocar para que possam movimentar livremente. Os modelos, abertos ou fechados, devem estar bem ajustados aos pés. Modelos com fecho fácil e ajustável, como por exemplo o fecho em velcro ou fivela, são uma boa aposta.

Fáceis de limpar: Por esta altura, as crianças tendem a ter mais atividades no exterior, pelo que é normal que o calçado acabe por se sujar mais. Sobretudo para os pais, esta é uma questão essencial, já que ter um calçado fácil de limpar vai fazer a diferença nos dias de verão.

Erros que devemos evitar para manter pés das crianças saudáveis

Neste processo de escolha de calçado infantil para o verão, há ainda que precaver alguns erros que algumas famílias tendem a praticar.

“É comum cometer o erro de usar calçado antigo ou tentar reutilizá-lo de um verão para o outro. Isso é uma missão impossível, na medida em que o desenvolvimento dos pés das crianças é constante e as mudanças dentro do período de um ano são enormes. E forçar o pé a caber num par de sapatos de tamanho mais pequeno é ainda pior, porque pode provar lesões e/ou entorses”, explica Carolina Rosende Bautista.

O mesmo acontece com o aproveitamento de calçado usado por outras crianças. Herdar sapatos não é boa ideia.

“Podemos pensar que é um ato de poupança imediato ao verificar que os sapatos de um irmão ou primo mais velho já servem ao mais novo, mas não é uma prática aconselhável. Cada criança desgasta o calçado de modo diferente, sendo que o sapato adota a forma do pé do primeiro utilizador. Isso pode acabar por prejudicar a saúde e o desenvolvimento dos pés da criança mais nova. E o barato acaba por sair caro, a médio-longo prazo”, sublinha a especialista.

Tipos de calçado de crianças para os dias quentes

Ao longo do verão, as crianças vão passar os dias de calor em diferentes ocasiões e aventuras. E também aí as escolhas devem ser pensadas a preceito, com muita cor e diversão, de modo a garantir momentos passados também com saúde e segurança nos pés.

Sandálias: calçado fresco, com design aberto e ajustado aos pés das crianças. Modelos em pele 100% natural, com sola de borracha e fecho aderente em velcro. Elegantes para usar numa festa e práticos para ir à praia ou passear pela cidade.

Ténis/Sapatilhas: Para as crianças mais ativas, que pratiquem desporto, joguem à bola ou gostem de correr, trepar e saltar nas suas brincadeiras, o calçado desportivo é uma opção. Calçado de tecidos naturais, que deixem os pés respirar e com proteção na biqueira e no calcanhar. As sapatilhas também juntam elegância para eventos como festas.

Calçado de Lona: uma escolha interessante pelo nível de respirabilidade e flexibilidade. Sendo um calçado fresco para lidar com dias quentes, perfeita para passear pelo parque ou até para um evento mais descontraído.