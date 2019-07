Hoje é dia 20 de julho, Armstrong e Aldrin pisam a superfície da Lua Por

Hoje é dia de recordar um pequeno passo para o Homem e um grande salto para a Humanidade. A 20 de julho de 1969, a Apollo 11 pousa na superfície da Lua e Neil Armstrong e Edwin Aldrin fazem história.

Corria o ano de 1969 quando, a 20 de julho, a nave Apollo 11 pousa na Lua. A bordo, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, que se tornam os primeiros Homens ancaminhar na superfície lunar.

A Apolo 11 foi a quinta missão tripulada do Programa Apollo e primeira a realizar uma aterragem na Lua, tripulada pelos astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. A missão cumpriu a meta proposta pelo Presidente John F. Kennedy, quando em 1962, perante o Congresso dos EUA, afirmou: “Esta nação deve comprometer-se a alcançar a meta de colocar um homem na Lua, antes do final da década [de 1970], e trazê-lo de volta à Terra, em segurança”.

A nave foi lançada do Cabo Canaveral, na Florida, a 16 de julho, perante centenas de milhares de cidadãos, que foram atraídos pela enorme missão norte-americana. Encheram-se estradas e campos, à volta do centro espacial, sendo que milhões de pessoas, através da televisão, acompanharam, em todo o mundo, a histórica missão de oito dias, que culminou com as duas horas de caminhada de Armstrong e Aldrin na Lua.

Os astronautas colocaram uma bandeira dos EUA, como homenagem ao país e prova da presença humana. “Foi um pequeno passo para o Homem e um grande salto para a Humanidade”, afirmou Neil Armstrong.

A viagem pelo dia 20 de julho começa em 1944, quando Adolf Hitler sobrevive a um atentado à bomba, durante a II Guerra Mundial. Recorda-se também o mestre de kung fu, Bruce Lee, que introduziu as artes marciais no cinema. Em 1973, morre em virtude de um edema cerebral. Contava 32 anos, apenas.

Em 1988, os governos da África do Sul, Cuba e Angola concordam com a proposta de conceder a independência da Namíbia, encerrando a guerra de Angola. E também a 20 de julho, Václav Havel renuncia à presidência da então Checoslováquia (1992).

Nasceram neste dia Alexandre, o Grande (356 aC), Francesco Petrarca, escritor, poeta e filósofo, forma a base da poesia lírica italiana (1304), e o Papa Inocêncio IX (1591).

Nasceram ainda Gregor Mendel, monge e cientista austríaco, pioneiro da genética (1822), Alberto Santos Dumont, pioneiro da aviação brasileira (1873), Edmund Hillary, primeiro homem a subir o Everest (1919), Carlos Santana, músico mexicano (1947), e Miklós Fehér, futebolista húngaro (1979).

Morreram a 20 de julho o rei Roberto II de França (1031), Toba, 74.º imperador do Japão (1156), Papa Leão XIII (1903), Andrei Andreyevich Markov, matemático russo (1923), Bruce Lee, ator de cinema norte-americano (1973), Carlo Giuliani, ativista italiano, morto pela polícia em Génova (2001), e José Hermano Saraiva, político, professor e historiador português (2012).

Hoje é o Dia Internacional da Amizade.