Motociclismo Percalço em Marco de Canaveses prepara Mário Patrão para o ‘Dakar’ Por

Mário Patrão prosseguiu a sua preparação para o Rali Dakar 2020, disputando em Marco de Canaveses a terceira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP. Uma prova onde experimentou algumas contrariedades.

Numa competição onde a navegação é fator primordial, o piloto de Seia, aos comandos de uma KTM450 Rally perdeu-se e isso acabou por lhe custar tempo precioso.

Foi uma ‘lição’ que certamente irá levar para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, que se disputa em janeiro, numa prova que tinha 367 quilómetros cronometrados nas serras do Marão, Alvão, Senhora da Graça, Aboboreira e Carvalho de Rei.

A participação de Mário Patrão no evento do Moto Clube do Marco até começou de forma positivo, mas o percurso errado seguido e, sobretudo, as condições climatéricas adversas que se fizeram sentir, ‘trocaram-lhe as voltas’.

O piloto beirão conta o que se passou: “A prova de navegação no Marco de Canaveses foi marcada por imensa chuva e nevoeiro que se fizeram sentir nos dois dias, o que dificulta sempre a navegação”.

“No segundo dia, perdi-me no quilómetro seis, o que implicou descer algumas posições. O meu objetivo é treinar e ganhar a confiança necessária para enfrentar o Dakar. Continuo a trabalhar afincadamente para em janeiro estar na Arábia Saudita na melhor performance”, acrescenta Mário Patrão.