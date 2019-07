Pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos em três explosões em Cabul

Pelo menos dez pessoas morreram hoje e mais de 40 ficaram feridas na sequência de três explosões em Cabul, capital do Afeganistão, anunciaram as autoridades.

O ataque ocorreu pelas 08:10 (04:40 em Lisboa) quando um bombista suicida se fez explodir contra um autocarro do Ministério das Minas e do Petróleo, no leste da cidade, explicou Nasrat Rahimi, porta-voz do Ministério do Interior.

O atentado suicida foi seguido pela explosão de uma bomba artesanal, na mesma zona, tendo sido ainda registado um terceiro ataque com um veículo armadilhado contra civis noutra parte de Cabul, indicou Nasrat Rahimi.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, no total, 11 civis, incluindo cinco mulheres e um filho, morreram e 45 ficaram feridos.

No entanto, o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Mayar, avançou com dez mortos e 41 feridos.

Os talibãs reivindicaram a terceira explosão, mas negaram o envolvimento nos dois primeiros ataques.

Segundo estes extremistas, um dos seus bombistas suicida fez-se explodir contra uma caravana de forças estrangeiras, referiu o seu porta-voz, Zabiullah Mujahid.