Pedro Marques refeito do susto do Caramulo e pronto para Murça

Já refeito do susto que ‘apanhou’ na Rampa do Caramulo, Pedro Marques aborda a próxima prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Na Rampa de Murça o piloto de Braga alinha com o seu Seat Leon, reparado dos danos sofridos na prova anterior, onde espera estar novamente na disputa das posições cimeiras da categoria de Turismos.

“Desta feita espero que tudo me corra pelo melhor, que não tenha mais problemas com o carro e consiga fazer todas as subidas, de preferência sempre a melhorar os tempos”, afirma Pedro Marques em vésperas do evento do CAMI Motorsport.

O objetivo do piloto minhoto passa naturalmente por “lutar pela vitória, embora saiba que por vezes não é fácil”, mas acredita que “com calma” lá chegará, ciente que em Murça, e como vem sendo hábito esta temporada, tem uma concorrência muito forte pela frente.