Pedro Ribeiro recusa “bloco baixo” e só pensa em vencer o FC Porto

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, afirmou hoje que vai procurar conquistar três pontos diante do FC Porto, na 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, rejeitando “jogar em bloco baixo”.

“Não mudamos a nossa maneira de ser enquanto equipa, nem no que acreditamos. Desde que sou treinador do Belenenses, nunca jogámos em bloco baixo e não vai ser agora. Vamos jogar como treinamos todos os dias. Nós não procuramos o ponto em jogo nenhum, procuramos os pontos. Vamos tentar jogar para ganhar”, advertiu.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida de domingo, Pedro Ribeiro manifestou-se conhecedor das dificuldades que o Belenenses SAD irá enfrentar ante o segundo classificado do campeonato, mas disse esperar que a competência do seu plantel possa contrariar o poderio do adversário.

“O objetivo é tentar ser mais competente do que o FC Porto e ficarmos nós com os três pontos. Temos noção das dificuldades que vamos ter e da valia do adversário, mas temos também noção da nossa valia. É um jogo muito difícil, em que teremos de estar na nossa melhor versão para conseguirmos disputá-lo”, avaliou.

Pedro Ribeiro elogiou o estilo de jogo do FC Porto, considerando ser uma equipa competente “em quase todos os processos”, mas assegurou um Belenenses SAD apto a dar uma boa réplica ao conjunto treinado por Sérgio Conceição.

“É uma equipa com características próprias, que se não dá para chegar lá em jogo apoiado, joga de forma direta, mas com critério. É uma equipa que joga muito bem em profundidade, mas que também o sabe fazer com a bola no pé. É uma equipa difícil de defender, porque é competente em quase todos os processos. É uma equipa que dá tudo nos jogos, mas o Belenenses também dá tudo, dá luta e tenta chegar à bola rápido”, sustentou.

O técnico do Belenenses SAD, que não pode contar com os lesionados Eduardo Kau, Gonçalo Silva, Diogo Calila e Nilton Varela, não quis revelar o ‘onze’ que irá apresentar no domingo, apenas garantindo que, quem jogar, estará preparado.

“A lógica aqui não é equipa que ganha não se mexe. É equipa que ganha, vai tentar ganhar outra vez. Temos um grupo equilibrado, que sabe bem o que quer e que está preparado para dar as respostas necessárias”, expressou.

As recorrentes paragens competitivas, agravadas com a eliminação da Taça de Portugal e da Taça da Liga, também foram abordadas por Pedro Ribeiro, que apontou para “um quadro competitivo de jogo muito mais frequente” no futuro.

“Os jogadores gostam é de competir, de ter muitos jogos, competir de três em três dias. Acredito que o futebol irá evoluir e Portugal não será exceção. Já somos uma boa liga, extremamente competitiva, mas podemos aspirar a ser ainda melhores”, avaliou.

O Belenenses SAD, 12.º classificado, com 14 pontos, recebe o FC Porto, segundo, com 31, no domingo, às 20:00, no Estádio Nacional, em Oeiras.