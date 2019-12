Fórmula 1 Decorrem os trabalhos para Hanoi receber o Grande Prémio do Vietname Por

A cinco meses da sua primeira edição, o Grande Prémio do Vietname de Fórmula 1 começa a ganhar forma, com a realização dos trabalhos no traçado de 5,607 km que vai receber a prova entre 3 e 5 de abril do próximo ano.

O traçado ‘desenhado’ na capital vietnamita inclui 23 curvas, edifício das boxes com mais de 300 metros, com o promotor – a Vietnam Grand Prix Corporatiion (VGPC) – a divulgar as primeiras imagens do mesmo.

As obras na pista de 5,607 quilómetros deverão estar concluídas a 31 de dezembro, sendo destacar uma reta de quilómetro e meio entre as curvas 9 e 11, sendo que ali se espera que os monolugares de F1 atinjam os 335 km/h.