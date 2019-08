Motores Pedro Paixão o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali Vinho da Madeira Por

Pedro Paixão e Luís Rodrigues, em Skoda Fabia R5, foram os mais rápidos no ‘shakedown’ do Rali Vinho Madeira, hoje realizado após o ‘qualifying’ da prova.

O tempo conseguido pela dupla madeirense – 1m52,8s – é o mesmo do terceiro melhor no somatório das duas sessões de qualificação.

Muitos dos pilotos prioritários que alinham na prova do Club Sports Madeira optaram por proceder a ajustes nos seus carros neste ‘shakedown’, pelo que não foi de estranhar que Jose Maria Lopez e Borja Lozada efetuassem o segundo registo, a três décimas de Paixão, no melhor dos Citroën C3 R5 que disputam o rali. O segundo melhor ficou logo a seguir, e foi o José Pedro Fontes e Inês Ponte, que gastaram mais quatro décimas do que o espanhol.

O top cinco deste ‘shakedown’ foi completado por Giandomenico Basso e Lorenzo Granai e por João Barros e António Costa, ambos em Skoda Fabia R5, que gastaram mais um segundo do que Pedro Paixão.