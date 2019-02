Motores Pedro Meireles apresenta VW Polo R5 para “lutar pelas vitórias” Por

Foi na sua terra-natal, Guimarães, que Pedro Meireles apresentou a sua nova ‘arma’ para o Campeonato de Portugal de Ralis 2019; o Volkswagen Polo GTi R5.

Agora com uma decoração onde o azul escuro domina, ponteado com motivos em azul celeste e listas laranja, a nova máquina de Volfsburgo é tudo aquilo que o piloto vimaranense queria para voltar a lutar pelas vitórias.

“Entro sempre para ganhar, mas admito que a época passada não nos correu bem. Agora este novo carro é uma motivação para que volte a lutar pelas vitórias. A Volkswagen sempre foi a minha marca do coração, aquela a que está ligada o negócio da família (Machado & Costas), pelo que quando soube que iria estar disponível o novo Polo R5 não hesitei”, começa por dizer Pedro Meireles.

O piloto minhoto sabe que só por si os carros não ganham provas e lembra que está inserido numa categoria onde há regras bem definidas e uma grande igualdade entre as marcas: “Não há dúvida que este carro já mostrou, em ralis que já fez, no ‘Mundial’ e não só, que é muito competitivo, e estou muito contente por ser um dos primeiros pilotos a poder dispor de um. Mas as regras dos R5 são muito rigorosas, há limites e por isso há outros carros que podem estar ao mesmo nível”.

“Não fiz muitos quilómetros com o Polo R5 mas pareceu-me logo um bom carro, talvez um pouco mais difícil de guiar do que o Skoda Fabia R5 que guiei nos últimos anos. Claro que naprimeira prova ainda o vou estar, mas parece-me que vai ser competitivo tanto em terra como em asfalto. Neste último piso sinto que tenho que evoluir”, salienta Pedro Meireles.

Para o piloto vimaranense, que volta a ter Mário Castro como navegador, a temporada adivinha-se com um grande desafio: “Há bons pilotos, a chegada do Bruno Magalhães é algo de muito positivo. A Hyundai está muito bem preparada, o Armindo Araújo estará determinado em defender o título, o José Pedro Fontes já está mais adaptado ao Citroën, por isso tenho de subir o meu nível para poder lutar com eles”.

O campeonato inicia-se mais uma vez em Fafe, uma prova que este ano tem o ingrediente de contar com a presença de Dani Sordo: “Competir com um piloto de craveira mundial é sempre uma excelente oportunidade, irá certamente fazer com que os espetadores que habitualmente vão a esta prova sejam ainda mais. Será certamente um ponto alto da temporada”.

“Em Fafe sinto-me sempre em casa. Não escondo que é um dos meus ralis preferidos, onde costumo andar bem, tal como sucede no Rali de Portugal e no Rali da Marinha Grande, sendo que tenho tido algumas dificuldades na Madeira e nos Açores”, admite Pedro Meireles.

O piloto de Guimarães não sabe ainda qual a prova que vai excluir do campeonato: “É demasiado cedo para dizer. Não digo que precise de esperar pelo Rali de Portugal para tomar uma decisão, isso irá acontecer antes, mas para já é prematuro. Depende de muitos fatores”.