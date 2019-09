Motores Perigo de incêndio faz cancelar especial do Rali Terras D’Aboboreira Por

A época de incêndios que se vive nestes dias particularmente quentes de setembro levou ao cancelamento de uma das especiais de classificação do Rali Terras D’Aboboreira.

Um parecer negativo por parte do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta forçou a organização – a cargo do Clube Automóvel de Amarante a cancelar a 10ª especial do evento, que marca a ‘reentrée’ do Campeonato de Portugal de Ralis.

A prova, que se inicia já amanhã com uma super especial em Baião (1,52 km) fica reduzia a nove troços cronometrados, uma vez que a especial do ‘Marão’, prevista para as 17h35 se insere numa zona particularmente sensível das áreas protegidas (Rede Natura).

Nesta situação a Comissão Organizadora do Rali apela “à consciência e responsabilidade de todos os intervenientes, em particular os espetadores que vão acompanhar na estrada o desenrolar da prova, para que cumpram escrupulosamente com a lei, nomeadamente quanto à total proibição de fumar e foguear nas proximidades de qualquer zona arborizada, bem com para que recolham todos os resíduos provenientes” da sua passagem pelas classificativas.

O Clube Automóvel de Amarante apela sobretudo “à responsabilidade e civismo de todos, num momento que tal nos é exigido de forma particularmente relevante, para adequem os seus comportamentos ao quadro meteorológico” atual.