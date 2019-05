Motores Pedro Marreiros termina ‘às portas’ do pódio na estreia na Porsche Cup Itália Por

Pedro Marreiros teve uma auspiciosa estreia na Porsche Carrera Cup Itália, em Misano, onde terminou a prova perto do pódio.

Apesar de já não competir há vários meses e desconhecer o traçado de Misano, o piloto português concluiu a segunda corrida do fim de semana no quarto posto da categoria Silver, a escassos 0,215s do terceiro classificado.

Marreiros conseguiu ir melhorando a sua performance ao volante do Porsche 911 GT3 Cup, o que se traduziu pelo resultado conquistado no segundo confronto da jornada. Isto apesar de tudo ser novo para si.

“Foi um fim de semana de descoberta, da pista, do campeonato e da equipa. A competição revelou-se mais renhida do que qualquer uma onde algumas vez participei, com um nível muito superior ao que estava habituado”, começou por contar o piloto de Cascais.

Pedro Marreiros salienta também: “A equipa é muito boa e colocou-me nas mãos sempre um Porsche muito equilibrado. Quanto à pista fui-me adaptando volta após volta. Sinto que evoluí muito durante esta jornada e percebi que a este nível há que calendarizar um programa de treinos”.

Na primeira corrida as condições atmosféricas incertas não permitiram obter o resultado esperado, e o piloto teve “muitas dificuldades em levar o carro até final”. Isso deixo-o “desapontado e triste”, sendo que “no meio dessa frustração” se esqueceu de ir à pesagem e acabasse desclassificado.

Depois deste desagradável começo, a segunda corrida foi muito melhor. “Estava cada vez mais rápido, fruto da constante melhoria e acabei encostado ao terceiro classificado. Foi uma corrida muito dura, pois o andamento é tal que temos de dar o que temos e o que não temos. Mas cruzei a meta com o sentimento do dever cumprido”, acrescentou Pedro Marreiros, que para a próxima prova, em Imola a 22 e 23 de junho em Imola, já vai ‘avisado’, pelo menos no que toca à preparação física e à necessidade de testes.