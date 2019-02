Motores Pedro Marreiros pode mudar para o GT4 Europeu Por

Em declarações à revista Turbo, Pedro Marreiros admitiu que este ano poderá trocar o Campeonato de Espanha de Endurance pelo GT4 European GT4.

No ano passado o piloto português competiu no país vizinho aos comandos de um Porsche 911 GT3 Cup, cuja condução dividiu com Nuno Batista, mas para a nova temporada o carro deverá ser outro.

“O plano é correr com o novo Cayman GT4, cujas primeiras unidades vão ser entregues em março”, adiantou Marreiros em declarações à Turbo.

Num ano em que a portuguesa Race Ready (de Diogo Ferrão) organiza a GT4 South European Series em conjunto com a SRO Motorsports Group, Pedro Marreiros e Nuno Batista poderão integrar a outra competição de GT4 organizada pela estrutura de Stéphane Ratel. Falta agora confirmar esta participação da dupla portuguesa que no ano passado se sagrou campeã no país vizinho.