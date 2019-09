Motores Pedro Marques em busca de novo êxito Por

Pedro Marques é um dos pilotos que já prepara a ‘reentrée’ pós estival do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que desta vez vai decorrer na Rampa Pêquêpê da Arrábida.

Na prova do Clube de Motorismo de Setúbal o piloto de Braga espera fazer o que tem feito muito bem esta temporada; ganhar a sua classe.

Assim Pedro Marques confia mais uma vez na competitividade do seu Seat Leon TCR para atingir os objetivos a que se propôs, ciente de que a novidade do percurso à beira da foz do rio Sado é um desafio que tem pela frente.

“Tal como tem sido habitual vou lutar pela vitória, esperando que o carro esteja impecável. Quero estar muito concentrado para não cometer erros. É a primeira vez que vou correr na Rampa da Arrábida, outro desafio que estou certo irei superar”, assume o piloto minhoto antes desta deslocação ao sul do país.