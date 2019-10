Motores Pedro Marques estreia Porsche GT3 Cup em circuitos Por

A derradeira prova do Campeonato Opel de Portugal de Velocidade, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), vai marcar a estreia do Porsche GT3 Cup de Pedro Marques em provas de circuito.

Na jornada que no próximo fim de semana decide a competição promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e a Associação Nacional de Pilotos (ANPAC), o piloto de Braga vai ter um novo desafio.

Foto: RacingSport Photos

Pedro Marques teve o seu primeiro contacto com o Porsche na Rampa de Boticas, e na pista de Portimão vai conhecer uma nova realidade num ‘palco’ que é o elemento natural para o GT3 Cup.

“Vai ser mais um desafio, e agora no ‘terreno predileto’ deste carro, que são as pistas. Tive um primeiro contacto com este Porsche GT3 na Rampa de Boticas, última prova do Campeonato de Portugal de Montanha, que correu bem, ainda que tenha apanhado alguns sustos, pois este Porsche nada tem a ver com o Cupra TCR que conduzia anteriormente”, começa por dizer o piloto minhoto.

Assim no Algarve “a sessão de treinos livres vai ser para rodar o mais possível”, não interessando a Pedro Marques “os tempos efetuados, mas sim perceber o comportamento do carro para depois fazer os reajustes necessários no ‘set-up’”.

Na jornada deste fim de semana o piloto de Braga quer andar bem mas sem cometer erros: “Penso que não será uma prova fácil, pois boas máquinas é coisa que não irá faltar. Por isso o meu objetivo passa por partir para a primeira corrida o mais à frente possível, fazer a minha prova, sempre muito concentrado e obter a melhor classificação possível”.