Pedro Marques em bom plano na Covilhã

A deslocação de Pedro Marques à Rampa Serra da Estrela, quarta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, saldou-se por um excelente resultado, sempre a liderar a categoria Turismo 4.

Logo no primeiro dia da prova do CAMI Motorsport o piloto do Seat Leon MKIII mostrou as suas intenções conseguindo rodar abaixo de 3m13s na primeira subida, o que lhe dava já a oitava melhor marca absoluta e a melhor da sua classe; 3m12,339s.

No segundo dia Pedro Marques manteve a tendência, ainda que piorando as suas marcas não conseguindo melhor do que 3m14,294s, antes de um pequeno problema técnico no Seat Leon negro o ter impedido de realizar a derradeira subida. Mas nada que ameaçasse a sua vitória na Divisão 4.

“De uma maneira geral a prova correu bem. Fiz o que estava ao meu alcance. Atingi os objetivos que pretendida. Por isso tudo bem. Só foi pena o que sucedeu na última subida, mas são coisas que acontecem com os carros. As corridas são assim mesmo. Agora é começar a pensar na Rampa do Caramulo”, afirmou o piloto já focado na próxima prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.