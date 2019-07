Motores Pedro Marques e uma tragédia que não se confirmou Por

O desporto automóvel é perigoso, risco assumido pelos seus praticantes, mas também as viaturas de competição estão cada vez mais seguras. Que o diga Pedro Marques, que apanhou um valente susto na Rampa do Caramulo.

Marques não evitou um despiste logo na subida de ‘warm-up’, na segunda curva do traçado escolhido pelo Targa Clube, com o Seat Leon TCR negro e amarelo a embater com violência no início dos ralis que se encontravam no lado esquerdo.

Segundo o piloto o carro não seguia a muita velocidade, mas a verdade é que a posição do embate não amorteceu o mesmo com uma das linhas de rails a passar por cima do capô e por poucos centímetros não entrou pelo pá-brisas do Seat. Felizmente Pedro Marques nada sofreu, contrariamente ao carro espanhol, cuja reparação para o resto da rampa foi impossível, e o abandono foi inevitável.

“Isto foi um autêntico milagre, pois era bater com mais força e velocidade, e não sei se aqui estaria, pois de certeza que a parte de cima do ralis entrava-me pelo vidro dentro e cortava-me a cabeça”, desabafou pouco depois o piloto ‘ainda a quente’.

Marques diz que não entende “a posição deste rails, que por aquilo que” viu “não tem sustentação nenhuma”, sublinhando: “Caso o rail cedesse, o carro descia por esta encosta abaixo, que tem, mais de dez metros, e de certeza absoluta que não sairia do carro em muito bom estado”.

“Sei que quando entramos para um carro de corrida, seja ele qual for, corremos riscos, mas a verdade é que as entidades organizadoras, tem de oferecer aos pilotos os melhores meios de segurança, de forma a prevenir este tipo de situaçãos, que posso desde já dizer que de normal não tem nada”, frisou o piloto do Seat negro.

Pedro Marques chama também a atenção que aquele ponto do traçado já tinha sido assinalado como problemático:

“Este local já tinha sido referenciado junto da organização e da FPAK, pelo perigo que expunha e infelizmente fui eu ‘a cobaia’.Entendo que de ano para ano as organizações devem reforçar a segurança, e este ano sei que a rampa do Caramulo, teve um reforço de mais rails, mas creio que foram colocados na zona rápida”.

O piloto considera que os padrões de segurança deviam ser melhores e por isso apela “ao Targa Clube e à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, no sentido de estudarem este problema, de forma a reforçar a segurança em termos de rails nessa zona, isto para a edição de 2020, pois caso eu venha a ver que está tudo na mesma, de certeza absoluta que não corro mais aqui, corro riscos, mas deste tipo é completamente desnecessário”.