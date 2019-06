Motores Pedro Lamy não foi feliz na sua 20ª participação nas 24 Horas de Le Mans Por

Pedro Lamy ia para as 24 Horas de Le Mans determinado a obter um bom resultado, mas a sua 20ª participação na prova acabou por não ser feliz, já que o piloto seria obrigado a abandonar no começo da noite de sábado.

Depois de uma qualificação onde sentiu ‘na pele’ a falta de velocidade de ponta do Aston Martin Vantage # 98 – que mais uma vez dividiu com Paul Dalla Lana e Mattias Lauda – face aos rivais na categoria GTE AM Lamy sentiu dificuldades desde o começo da corrida.

Foto: Nick Dungan/Drew Gibson Photography

Primeiro foi uma saída de pista motivada por um desentendimento com um adversário, que provocou uma prolongada paragem nas boxes, que custou um enorme atraso à equipa, depois, e após sete horas de corrida, a mecânica do Aston Martin cedeu, e o abandono foi inevitável.

“Foi uma prova complicada e que terminou demasiado cedo para a nossa equipa. Tivemos de entrar duas vezes nas boxes logo nas primeiras horas da competição, primeiro devido a um problema na direção assistida e, depois, a uma saída de pista. Por fim, outro problema mecânico obrigou-nos a abandonar a corrida ao início da noite”, contou Pedro Lamy visivelmente dececionado mas conformado.

Resta ao piloto português começar a pensar na nova temporada, sendo que se é certo que Paul Dalla Lana irá contar com um novo Aston Martin Vantage, da mesma geração que é atualmente utilizada em GTE Pro, mas o canadiano ainda não anunciou os seus planos relativamente a companheiros de equipa na super temporada do FIA WEC 2019/2020.