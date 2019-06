Motores Pedro Lamy na sua 20ª participação nas 24 Horas de Le Mans Por

Pedro Lamy faz este ano a sua 20ª participação nas 24 Horas de Le Mans, sendo o terceiro piloto em ação com mais presenças na mais famosa corrida de resistência automóvel do mundo.

O piloto português e os seus companheiros de equipa no Aston Martin # 98 – Paul Dalla Lana e Mathias Lauda – fazem também a prova de despedida da primeira geração do Vantage GTE, modelo que é utilizado pela última vez na categoria GTE AM.

Fotos: Nick Dungan/Drew Gibson Photography

Esta é, por todas as razões, uma prova especial para Lamy. Uma 87ª edição das 24 Horas que o piloto de Torres Vedras quer terminar com um bom resultado, fazendo assim esquecer anteriores desaires na prova e culminando a super temporada de 2018/2019 do ‘Mundial’ de Resistência (FIA WEC) da melhor maneira.

“Correr nas 24 Horas de Le Mans pela vigésima vez é, obviamente, um marco importante na minha carreira. A minha primeira participação foi em 1997 e já tive todo o tipo de experiências nesta corrida, umas boas e outras nem tanto”, refere Lamy a propósito do evento deste fim de semana.

O piloto português tem boas recordações desta prova: “Destaco, naturalmente, a vitória na categoria GTE Am em 2012 e as duas vezes que fiquei em segundo lugar da geral, em 2007 e em 2011. Le Mans é uma prova muito intensa e venho sempre com a mesma motivação e vontade de vencer”.

Sobre as ambições para a corrida que se inicia sábado pelas 14h00, Pedro Lamy refere: “Sabemos que não temos o carro mais competitivo da categoria. Mas também sabemos que nas 24 horas de prova tudo pode acontecer e, mais importante do que ser rápido, é preciso manter um ritmo constante até ao final. Por isso, o nosso principal objetivo é terminar a corrida sem sofrer incidentes”.