Motores Pedro Lamy de regresso ao Aston Martin em Segring Por

Pedro Lamy está de regresso à competição, ao Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) e ao Aston Martin Vantage GTE # 98 nas 1000 Milhas de Sebring.

A prova disputa-se na mítica pista do centro da Florida, onde o FIA WEC regressa após vários anos de ausência, mas os objetivos do piloto português e dos seus companheiros de equipa – Mathias Lauda e Paul Dalla Lana – é o mesmo; vencer a categoria GTE Am.

Quando faltam apenas três provas para o final da temporada 2018/2019, Sebring, Spa-Francorchamps e Le Mans, a tripla do Aston Martin verde escuro está mais motivada do que nunca, numa pista que bem conhece. Ocupando a segunda posição no campeonato da categoria, a 20 pontos dos líderes, a prioridade de Lamy e dos seus companheiros é sair da prova norte-americana com um bom resultado.

“Já temos experiência neste circuito e sabemos bem o quanto a corrida pode ser dura. Estamos preparados para dar o nosso máximo e vamos procurar um bom resultado para nos aproximarmos da liderança do campeonato” comentou o piloto português no final dos treinos livres de quarta feira.

Pedro Lamy foi o mais rápido na primeira sessão, mas na segunda não foi além do quinto registo, muito embora melhorasse a marca conseguida no primeiro treino. Mas acima de tudo mostrou que o Vantage # 98 está com bom ritmo para a qualificação desta quinta-feira e para a corrida de amanhã.