Motores Toyota voltam a ser os mais ‘punidos’ nas 1000 Milhas de Sebring Por

Líder do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), a Toyota vai voltar a ser a mais ‘castigada’ nas 1000 Milhas de Sebring.

Se a Rebellion Racing se impôs nas 6 Horas de Austin, a anterior prova da competição, no passado mês de fevereiro no Texas, para a corrida da Florida, dentro de uma semana, o handicap de performance volta a prejudicar mais os Toyota TS050 Hybrid.

O Toyota # 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez, que comandam o campeonato, terá um handicap de 3m02s por volta, enquanto que o # 8 de Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley será penalizado em 2m64s por voltas.

Isto numa prova onde os dois LMP1 japoneses pesarão 932 quilos, em comparação com os 877 kg dos Rebellion R13 e 833 kg dos Ginetta do Team LNT.

Em Sebring os handicaps serão efetivos sobre o débito do combustível, da capacidade do depósio e no sistema de recuperação de energia.

Com o Corvette C8.R irá suceder o inverso em GTE Pro, com um aumento das performances relativamente a Austin, tirando partido de um restritor de ar aumentado em 1,5 milímetros, embora mantendo o seu peso total em 1240 kg.

O Porsche 911 RSR ficará com mais 23 kg e um restritor de ar alargado em 0,5 mm, enquanto os Ferrari 488 GTE e os Aston Martin Vantage GTE vão manter os mesmos handicaps da prova anterior.