Motores Pedro Dias da Silva quer “lutar pela vitória” em Idanha Por

Pedro Dias da Silva e José Janela ocupam atualmente o segundo lugar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno após três das quatro provas previstas para serem realizadas até ao momento.

No próximo fim de semana, na Baja TT de Idanha-a-Nova a dupla da Ford Ranger EXR 05 quer subir um lugar, sendo que a máquina – uma das ‘pick-up’ mais espetaculares da competição, foi alvo de algumas evoluções durante a pausa de verão.

Pedro Dias da Silva está muito motivado para a prova da Escuderia de Castelo Branco: “Queremos lutar pela vitória e, com isso, aumentar o nosso pecúlio pontual, permitindo-nos manter na corrida aos títulos, Absolutos e do Grupo T1 deste CPTT 2019”.

“Esta é, sabemos bem, uma prova exigente, mas de que gosto bastante. Trata-se de uma baja com algumas zonas muito rápidas, mas também com percursos mais encadeados, mas, em ambos os casos, com algumas ‘armadilhas”, assume o piloto de Tomar.

Assim Pedro Dias da Silva já tem uma estratégia definida: “Há que saber gerir o andamento, tentando evitar riscos desnecessários. Toda a equipa está muito confiante. Sabemos o que valemos e a nossa confiança no carro é, seguramente, um trunfo relevante”.