Motores Pedro Dias da Silva em busca da vitória Por

Depois do terceiro lugar alcançado na prova anterior, Pedro Dias da Silva e José Janela querem vencer na Baja TT Capital dos Vinhos, terceira ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno que no próximo fim de semana se disputa no concelho de Reguengos de Monsaraz.

A bordo da Ford Ranger EXR 05 a dupla da PRK Sport procuram o sucesso nas pistas alentejanas, cientes da cresce fiabilidade e da competitividade da sua máquina, bem como da valia da concorrência que têm pela frente.

“Estamos cientes do plantel que disputa o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno mas também acreditamos na validade do nosso conjunto e dos mecânicos da equipa, pelo que os nossos objectivos são verdadeiramente válidos”, refere Pedro Dias da Silva.

O piloto sublinha também a cadência de resultados que a equipa vem acumulando: “Contamos com uma bem preparada Ford Ranger EXR 05, sendo que depois do quarto lugar alcançado na Baja TT do Pinhal e do terceiro em Loulé, naquele que foi o nosso primeiro pódio do presente ano, queremos subir os degraus que faltam, eventualmente dois, para que possamos assegurar uma vitória”.

“De regresso de Loulé, a nossa Ford Ranger EXR 05 foi, de imediato, alvo de uma intervenção da nossa equipa técnica, processo que nos permitirá abordar esta exigente baja alentejana, conhecida pelas suas particularidades, com as naturais cautelas iniciais, mas também cientes das suas capacidades em mau piso. Estamos pronto para esta terceira batalha da temporada”, acrescenta Pedro Dias da Silva, bastante motivado para a prova do próximo fim de semana.