Motociclismo Paulo Gonçalves mais próximo do top dez em Marrocos Por

Paulo Gonçalves está a dar muito boa conta de si no Rali de Marrocos, depois de na segunda etapa da prova – pontuável para o Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno – ter sido o 12º na competição das motos.

Na classificação geral das duas rodas o piloto de Esposende ocupa o 14º posto, três posições à frente do seu compatriota e companheiro de equipa na Hero Motorsports, Joaquim Rodrigues Jr.

Rodrigues Jr não foi rápido quanto ‘Speedy’, mas conseguiu mesmo assim efetuar o 19º tempo da tirada, onde Joan Barreda Bort, da Honda foi o melhor, liderando agora a ‘geral’ na frente de Andrew Short, da Husqvarna, e de Luciano Benavides, da KTM.

“Foi a primeira grande maratona. Uma prova muito longa com cerca de 380 quilómetros. Cometi alguns erros de navegação, o que me fez perder alguns minutos. Depois consegui ter uma boa sensação com a moto. Estou feliz com o resultado e vou tentar na etapa seguinte não cometer erros de navegação. Estamos no bom caminho”, referiu Paulo Gonçalves após etapa de domingo.

Já Joaquim Rodrigues Jr explicou: “Arranquei bem para a etapa. No início consegui alcançar os pilotos que estavam à minha frente, mas na segunda parte cometi um grande erro. Virei no local errado e perdi-me. Tive voltar para trás e perdi muito tempo e também a concentração. Também sofri uma pequena queda e magoei um pouco o pulso mas consegui chegar de forma segura.