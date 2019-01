Desporto Patricia Mamona bate recorde pessoal no salto em comprimento Por

Patrícia Mamona melhorou hoje em seis centímetros o seu recorde pessoal no salto em comprimento, na taça de saltos da associação de atletismo de Lisboa, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

A saltadora do Sporting, recordista nacional do triplo salto, conseguiu a marca de 6,34 metros, melhorando em seis centímetros o registo obtido em 2017.

A também sportinguista Yariagnis Arguelles venceu a competição, com 6,36.

Nas restantes provas, destaque para os 15,79 metros de Carlos Veiga (Sporting) no triplo-salto, com mais três atletas acima dos 15 metros: os sportinguistas Miguel Marques (15,26), Denis Baía (15,18) e Oleksandr Lyashenko (15,05).

No salto em altura, Tiago Pereira (Sporting) venceu, com 2,08 metros, três centímetros acima de Francisco Barreto (Benfica), enquanto o também benfiquista Ícaro Miranda levou a melhor no salto com vara (5,10 metros).

Nas provas extra de lançamentos, o sportinguista Edujose Lima fez a melhor marca do ano no disco (55,78 metros), com Emanuel Sousa, do Benfica, por perto (52,30), enquanto Jessica Inchude, do Sporting lançou o peso a 16,14 metros, com Francislaine Sousa em segundo (15,54).