Desporto Patrícia Mamona com medalha de prata nos Jogos Olímpicos

Patrícia Mamona bate recorde nacional por duas vezes e fixa marca nos 15,01 metros

A atleta portuguesa Patrícia Mamona conquistou a medalha de prata no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, com a marca de 14,91 metros.

Logo no primeiro ensaio, Patrícia Mamona fixou um novo recorde nacional, chegando aos 14,91 metros. À quarta tentativa, novo recorde nacional, com 15,01.

No entanto, a venezuelana Yulimar Rojas chegou aos 15,41 logo no primeiro salto e, ao fechar a prova, bateu o recorde do mundo, com 15,67 metros.

A espanhola Ana Peleteiro encerrou o pódio do triplo salto dos Jogos Olímpicos, com 14,87 metros.

Patrícia Mamona conquistou a segunda medalha para Portugal nestes Jogos de Tóquio2020, depois de Jorge Fonseca ter chegado ao bronze no judo.

Na olimpíada do Rio2016, a atleta portuguesa tinha alcançado a sexta posição, com 14,65 metros.