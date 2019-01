Desporto “Para o futebol mundial, Ronaldo é uma lenda, um mito”, diz antigo avançado do Real Por

Fernando Morientes, antigo avançado do Real Madrid, é hoje um adepto ‘merengue’ inconformado com a saída de Cristiano Ronaldo. O agora comentador desportivo não esconde a desilusão por o clube ter vendido o português.

“Há duas versões. A mim, como adepto, não me agrada que Cristiano não esteja no Real Madrid. Ele continua a ser Cristiano Ronaldo: um jogador diferente, que faz muitos golos, que poderia estar no Real Madrid, sem problema algum”, começou por explicar o ex-jogador ao jornal O Jogo. “A versão do clube é que era o momento de transferi-lo, de fazer dinheiro com ele, mas, para mim, pessoalmente, não era o momento. Era o momento de continuar a confiar nele”.

Morientes não tem dúvidas sobre a qualidade de Cristiano, nem naquilo que o português atingiu na carreira, seja em Espanha ou Itália.

“Para o Real Madrid, para o futebol espanhol, para o futebol mundial, é uma lenda, um mito”, afirmou.

O agora comentador desportivo falou com o diário em Braga, na contagem decrescente para o jogo de estrelas do futebol ibérico integrado na promoção da Final Four da Taça da Liga.