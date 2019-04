PAOK, de Vierinha e Sérgio Oliveira, campeão da Grécia

O PAOK, dos portugueses Vieirinha e Sérgio Oliveira, conquistou hoje, 34 anos depois, o seu terceiro título de campeão grego de futebol, ao golear casa o Levadiakos por 5-0, na 29.ª e penúltima jornada.

Yevgeniy Shakhov, aos três e 60 minutos, Diego Biseswar, aos oito, de grande penalidade, Fernando Varela, aos 53, e Karol Swiderski, aos 81, fizeram os tentos da formação de Salónica, que repetiu os cetros de 1975/76 e 1984/85.

No jogo da consagração, Sérgio Oliveira, jogador emprestado pelo FC Porto, esteve a tempo inteiro, enquanto Vieirinha entrou nos descontos.

A uma jornada do final do campeonato, o PAOK, que sucedeu na lista dos campeões ao AEK Atenas, passou a contar 77 pontos, mais cinco do que o Olympiacos, de Pedro Martins, que tem 72 e vai terminar a prova no segundo lugar.

O conjunto de Atenas, com os portugueses Gil Dias e Daniel Podence de início, venceu por 3-1 no reduto do Lamia, com golos de Mady Camara (35 minutos), Kostantinos Fortunis (68) e Hassan (85), ex-avançado de Rio Ave e Sporting de Braga, enquanto Jean Luc Gbayara (65) anotou o tento da formação da casa.

O Olympiacos é o grande dominador do campeonato grego, com 29 títulos, contra 17 do Panathinaikos, incluindo sete consecutivos entre 2010/11 e 2016/17, sendo que não perdia dois seguidos há mais de duas décadas – desde 1996/97, ganhou 19 dos 23 disputados.