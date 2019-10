PAOK, de Abel Ferreira, vence Volos e ultrapassa Olympiacos na liderança

O PAOK, orientado pelo português Abel Ferreira, passou hoje a liderar de forma provisória a liga grega de futebol, graças à vitória no reduto do Volos, por 2-0, no encontro de abertura da oitava jornada.

Frente ao sétimo classificado, os gregos Dimitrios Limnios, aos 29 minutos, e Demitrios Pelkas, aos 74, de grande penalidade, deram a vitória ao conjunto de Salónica, que teve o internacional português Vieirinha em campo desde os 83 minutos.

Apesar de ascender à liderança, com 20 pontos, o PAOK pode ser ultrapassado pelo Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, que tem 19 e apenas compete no domingo, quando receber o AEK, no dérbi de Atenas.