Mundo Pai comprou seis bilhetes para passar Natal com a filha hospedeira de bordo Por

Hal Vaughan quis passar a época natalícia em família. A filha, Pierce, é hospedeira de bordo e passou os dias 24 e 25 a trabalhar. Para a acompanhar, o pai comprou seis bilhetes de avião.

Pierce é assistente de bordo na companhia Delta Airlines e estava escalada para trabalhar na véspera e no dia de Natal. Hal Vaughan, o pai, queria a sua companhia na época festiva e, por isso, reservou um lugar nos seis voos em que a filha estava destacada.

Na viagem entre Fort Myers e Detroit, Vaughan sentou-se ao lado de Mike Levy, que partilhou a história da família nas redes sociais.

“Tive o prazer de me sentar ao lado de Hal no meu voo para casa. A filha dele, Pierce, era a nossa assistente de bordo e teve de trabalhar durante o Natal. Ele decidiu que ia passar a época festiva com ela e reservou lugares em cada um dos voos onde ela estava. Que pai fantástico”, escreveu.

A publicação depressa se tornou um fenómeno nas redes, com a própria Pierce a partilhá-la.

“Um agradecimento especial por toda a paciência, pelos maravilhosos funcionários na porta de embarque em todo o país e pelos meus companheiros de bordo perfeitos”, escreveu.

A atitude de Hal Vaughan foi também louvada pela companhia aérea que, em declarações à CNN, sublinhou que “mesmo a cerca de 30 mil pés” o pai não abdicou de passar o Natal perto da filha.