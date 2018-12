Apresentações/Novidades Mercedes lança um ‘estonteante’ A45 AMG Por

São quase 400 cv de potência numa carroçaria da Classe A que a Mercedes-Benz propõe para a nova versão ‘musculada’ do modelo.

O A45 AMG é dotado de um motor quatro cilindros 2.0 litros turbo e de tração integral, que promete muita adrenalina a bordo do compacto do segmento médio da marca de Estugarda.

Com uma estética marcada por alguns elementos aerodinâmicos exclusivos, onde sobressai a sua proeminente ‘asa’ traseira, esta nova versão desportiva da Mercedes tem um ‘pulmão’ com 360 cv de potência, está dotado de uma caixa de velocidades de dupla embraiagem. Além disso as suas suspensões foram redesenhas para garantir uma otimização do centro de gravidade e uma menor distância ao solo.

Para já a marca da estrela não adianta muitos detalhes, mas já divulgou um vídeo onde o carro, camuflado, revela um pouco daquilo que é capaz. As imagens falam por si.