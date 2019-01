Motociclismo Pablo Quintanilha ganha sexta etapa do Rali Dakar e reforça liderança Por

Pablo Quintanilha venceu a sexta etapa do 41º Rali Dakar, que hoje se correu entre Arequipa e San Juan de Marcona, no Peru.

O chileno da Husqvarna completou a tirada em menos 1m52s que Kevin Benavides, da Honda, enquanto Matthias Walkner – o vencedor da prova do ano passado – foi terceiro na melhor das KTM, gastando mais 4m21s do que Quintanilla.

Toby Price, também em KTM, foi quarto a 4m48s do vencedor, enquanto Rick Brabec foi quinto, a 7m48s. Isto faz com que o norte-americano da Honda seja segundo da classificação geral das motos a mais de quatro minutos e meio de Pablo Quintanilla, enquanto Price é terceiro a mais de cinco minutos do líder.

Sam Sunderland não teve um dia fácil, pois ‘abria a estrada’, acabando por realizar o 11º tempo, perdendo mais de 22 minutos para os da frente. Na ‘geral’ desceu para o sétimo posto, agora a mais de 21 minutos de Quintanilla.

O dia também foi marcado pela queda de Lorenzo Santolino, piloto que tinha sido quarto na etapa anterior e era o melhor estreante nas motos. Na altura Adrian Van Beveren e Luciano Benavides pararam para ajudar o espanhol da Sherco, que foi transportado de helicóptero para o hospital.

Classificação após a 6ª etapa

1º Pablo Quintanilla (Husqvarna) 20h45m13s

2º Ricky Brabec (Honda) + 4m38s

3º Toby Price (KTM) + 5m17s

4º Kevin Benavides (Honda) + 8m01s

5º Adrien Van Beveren (Yamaha) + 9m32s

6º Matthias Walkner (KTM) + 10m46s

7º Sam Sunderland (KTM) + 21m06s

8º Stefan Svitko (KTM) + 31m56s

9º Xavier de Saultrait (Yamaha) + 38m04s

10º Andrew Short (Husqvarna) + 38m56s