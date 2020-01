Motociclismo Pablo Quintanilla vence nona etapa do ‘Dakar’ mas Brabec continua líder nas motos Por

À nona etapa do 42º Rali Dakar Pablo Quintanilla conquistou a primeira vitória nas motos para a Husqvarna na presente edição da prova.

Na tirada que ligou Wadi Al Dawasir e Haradh, numa distância de 886 quilómetros, o chileno cumpriu os 410 quilómetros da especial em menos 1m24s do que Toby Price e encurtou para menos de 21 minutos a diferença que o separa do líder da classificação geral das duas rodas.

Com efeito, Quintanilla ganhou 3m55s a Ricky Brabec, que foi apenas quarto na etapa, sendo que Price também ficou um pouco mais perto do norte-americano da Honda, ainda que esteja na terceira posição mas já a mais de 26 minutos do líder.

Apesar de ter sofrido uma queda Joan Barreda foi terceiro na etapa, a 2m42s de Quintanilla e segue no quarto lugar da ‘geral’, onde José Ignacio Cornejo completa o top cinco, depois de hoje não ter ido além do oitavo tempo, a mais de seis minutos do vencedor da etapa.

O pior foi mesmo Matthias Walkner. O austríaco da KTM perdeu mais de dois minutos no começo da especial, mas depois teve mais problemas e acabou por perder mais de oito minutos antes do final do percurso cronometrado. Assim o vencedor do ‘Dakar’ de 2018 ‘caiu’ para sexto da ‘geral’ a mais de 37 minutos do comandante da prova.

Mário Patrão foi o melhor dos ‘motards’ portugueses, ao realizar o 25º tempo na etapa, sendo 35º da ‘geral’, onde o melhor representante nacional continua a ser António Maio, que ocupa o 28º posto, depois de hoje ter realizado o 37º tempo. Fausto Mota foi hoje 34º e na classificação das duas rodas após nove etapas é 33º.

Classificação após a 9ª etapa

1º Ricky Brabec (Honda) 31h59m29s

2º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 20m53s

3º Toby Price (KTM) + 26m43s

4º Joan Barreda Bort (Honda) + 28m16s

5º José Ignacio Cornejo (Honda) + 29m29s

6º Matthias Walkner (KTM) + 37m16s

7º Luciano Benavides (KTM) + 41m11s

8º Franco Caimi (Yamaha) + 1h21m04s

9º Skyler Howes (Husqvarna) + 1h24m24s

10º Stefan Svitko (KTM) + 1h30m35s