Motores Ott Tanak sob ataque no segundo dia mais ainda lidera o Rali de Portugal Por

Ott Tanak sofreu um forte ataque por parte dos adversários no segundo dia do Rali de Portugal e também dos seus companheiros de equipa. E de se manhã tinha sido Jari-Matti Latvala a tentar a liderança mas sofrendo um furo, de tarde foi a vez de Kris Meeke.

Embora tivesse perdido mais tempo para os seus perseguidores, com uma grande parte a acontecer na derradeira especial do dia, a segunda passagem por Amarante, a verdade é que Tanak ‘segurou’ marginalmente o comando da prova portuguesa do ‘Mundial’ de ralis.

Meeke logrou ganhar uma boa parte da vantagem que o estónio detinha e vai partir para a derradeira etapa, a disputar amanhã na zona de Fafe, com poucos mais de quatro segundos.

Esta segunda metade do segundo o dia teve o condão de desfazer o trio de Toyota na frente do rali, pois Jari-Matti Latvala ficou pelo caminho, depois do seu Yaris ‘aterrar’ mal de um salto partindo um amortecedor, podendo voltar ao abrigo da regra ‘rally 2’, mas o pódio já não estará ao alcance do finlandês.

Thierry Neuville atacou forte este sábado, mas com duas vitórias em especiais esta tarde o belga da Hyundai afastou parte da pressão de Sebastien Ogier, colocado-se no terceiro posto a pouco mais de nove segundos do líder. Além disso conseguiu uma margem de 11 segundos para o Campeão do Mundo, que parte para a tirada de amanhã a 21 segundos de Tanak.

O percalço de Latvala permitiu a Esapekka Lappi subir ao quinto posto, no segundo Citroën oficial, tendo ‘assinado’ bons tempos e afastando-se de Teemu Suninen, que está agora a mais de 25 segundos do seu compatriota, num dia em que sentiu alguns dificuldades no seu Fiesta WRC. Menos sorte teve o seu companheiro de equipa Gus Greensmith, que saiu de estrada.

O Fiesta WRC do inglês caiu num precipício, mas nem Greensmith nem o seu co-piloto, Elliot Edmonson, sofreram qualquer ferimento. Um percalço que promoveu o outro piloto da M-Sport Ford, Elfyn Evans à sétima posição no final desta segunda etapa.

Classificação após a 13ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 2h47m23,1s

2º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 4,3s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 9,2s

4º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 21,0s

5º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 1m37,5s

6º Teemu Suninen/Markku Saliminen (Ford) + 2m07,7s

7º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 6m10,4s

8º Kalle Rovanpera/Juho Haltunen (Skoda) + 8m33,8s

9º Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda) + 9m35,3s

10º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 22m23,8s