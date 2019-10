Motores Orlando Terranova mais forte na Baja de Portalegre e Tiago Reis sagra-se campeão nacional Por

A 33ª edição da Baja Portalegre 500 terminou hoje com a vitória do argentino Orlando Terranova, que ao triunfar na prova do ACP arrebatou a Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno.

Simultaneamante Tiago Reis sagrou-se campeão nacional de todo-o-terreno, sendo que ao piloto do Mitsubishi Racing Lancer bastou-lhe para tal terminar na sexta posição.

Nesta derradeira prova da época, tanto da Taça do Mundo FIA como no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Miguel Barbosa e Hélder Oliveira chegaram a brilhar, o primeiro porque liderou a Baja no seu primeiro dia, e o segundo porque foi o segundo mais rápido nos dois setores seletivos de hoje.

Infelizmente o piloto de Lisboa ficaria pelo caminho na estreia com a Toyota Hilux Overdrive, tal como já tinha acontecido na véspera com João Ramos. Já Hélder Oliveira levaria o seu Mini 4 ALL Racing à quarta posição final, atrás do Borgward de Nani Roma, segundo classificado, e de Jakub Przygonski, no segundo dos Mini John Cooper Works Rally da X-Raid.

Terranova deixou Roma a quase três minutos, numa prova onde Ricardo Porém esteve também em bom plano aos comandos do segundo Borgward BX7 DKR EVO, terminando como o segundo melhor português, no quinto posto, diante de Tiago Reis, Alexandre Franco, Gregoire De Mevius, Nuno Madeira e Nuno Matos, que completaram o top dez.

Classificação final

1º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) 5h39m24,4s

2º Nani Roma/Dani Oliveras (Borgward) + 2m53,1s

3º Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini) + 4m42,7s

4º Hélder Oliveira/Paulo Fiúza (Mini) + 7m43,8s

5º Ricardo Porém/Manuel Porém (Borgward) + 13m17,6s

6º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 15m45,3s

7º Alexandre Franco/Rui Franco (BMW) + 17m28,8s

8º Gregoire De Mevius/André Leyh (Toyota) + 17m44,7s

9º Nuno Madeira/Filipe Serra (KIA) + 20m40,1s

10º Nuno Matos/Joel Lutas (Fiat) + 31m30,6s