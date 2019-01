Motores Ogier vence o Rali de Monte Carlo mais ‘renhido’ de sempre Por

Sebastien Ogier impôs-se no Rali de Monte Carlo mais disputado de sempre, batendo por pouco mais de dois segundos Thierry Neuville.

O Campeão do Mundo realizou uma estreia quase perfeita ao volante do Citroën C3 WRC, já que uma vez no comando, após um furo de Ott Tanak e um erro de Thierry Neuville no segundo dia de prova assumiu a liderança e defendeu-a com ‘unhas e dentes’ desde essa altura.

Ogier logrou a sua sétima vitória na prova monegasca, na qual se impôs já com quatro construtores diferentes – Peugeot em 2009 (no ERC), Volkswagen entre 2014 e 2016, Ford em 2017 e 2018 e agora Citroën.

“É o rali que mais venci, mas tive problemas com o acelerador (a partir da 14ª espoecial). Sinto-me muito feliz. É a minha sexta vitória com um terceiro construtor (no WRC). Penso que não está nada mal”, afirmou o francês no final do rali.

Mesmo na derradeira ‘Power Stage’ Sebastien Ogier brilhou, ao ser o segundo mais rápido, a 3,9s de Kris Meeke, e sobretudo 1,7s mais rápido do que Thierry Neuville, que teve dificuldade em ‘digerir’ a segunda posição, sendo a ocasião em que mais perto passou de vencer o Rali de Monte Carlo.

“Posso lamentar o erro. É duro viver com isto, mas o resultado é, mesmo assim, positivo, pois marcamos muitos pontos. Adoraríamos ter ganho, mas vamos concentrar-nos nas próximas provas”, declarou o belga da Hyundai.

Depois do atraso sofrido na segunda etapa, Ott Tanak encetou uma incrível recuperação que o levou até à terceira posição, que ficou ao seu alcance na tirada de sábado, quando venceu todas as especiais e ficou a pouco mais de 17 segundos de Sebastien Loeb.

Mesmo assim o estónio da Toyota teve de ser melhor do que o francês da Hyundai e que o seu companheiro de equipa Jari-Matti Latvala neste último dia de rali, e fê-lo ao ser o mais veloz em duas das quatro classificativas disputadas, concluindo a prova com 13 segundos de vantagem sobre Loeb e 14,7s sobre Latvala.