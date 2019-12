OE2020: Proposta para a Saúde aumenta quase mil milhões de euros face a 2019

O orçamento da Saúde para 2020 aumenta 941 milhões de euros face ao orçamento inicial deste ano, o que representa um crescimento de 10 por cento e se traduz numa despesa consolidada de 11.225,6 milhões de euros.

Os valores constam da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano que foi entregue na segunda-feira à noite pelo Governo na Assembleia da República.

“A despesa total efetiva consolidada do Programa Saúde prevista para 2020 é de 11.225,6 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 4,9 por cento (524,9 milhões de euros) face à execução da despesa estimada para o ano de 2019. Relativamente ao orçamento inicial financiando por receitas de impostos, o orçamento de 2020 aumenta 941 milhões de euros (10,4 por cento) face ao orçamento inicial 2019”, refere o documento.

A proposta de Orçamento estabelece aquilo que o Governo já tinha anunciado após uma reunião extraordinária de Conselho de Ministros.

O executivo apresenta este como “um novo ciclo” que começa no próximo ano, em que “a dotação orçamental do SNS será reforçada em 942 milhões de euros face ao orçamento anterior, elevando o acréscimo orçamental acumulado face a 2015 para os 2.080 milhões de euros (aumento de mais de 25 por cento), valor que representa duas vezes e meia a queda verificada entre 2010 e 2015 (menos 825 milhões de euros)”.

“A capacidade de resposta do SNS é assim intensificada, especialmente através da contratação prevista de cerca de 8.400 profissionais de saúde, do reforço do investimento em instalações e equipamentos e de melhorias no acompanhamento e avaliação da gestão das entidades dos SNS”, indica o relatório da proposta do Orçamento de Estado.