O regresso de Robby Gordon ao 'Dakar' dois anos depois

O antigo piloto de Fórmula Indy e de NASCAR Robby Gordon está de regresso ao Rali Dakar depois de uma ausência de dois anos.

Conhecido também por ter trazido o imponente Hummer para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, o piloto norte-americano tem sido uma presença habitual no ‘Dakar’ desde 2005, e aos comandos do famoso veículo de origem militar conseguiu mesmo ser terceiro em 2009.

Gordon esteve de fora nas duas últimas edições mas no próximo mês volta a estar em ação no Peru, desta vez tripulando um Textron XX e tendo como co-piloto Kellon Walch.

“Kellon tem sido o meu navegador em três dos meus últimos Dakar’s. Tinha a intenção de ir ao Peru para competir pela classificação geral e não há melhor pessoa do que ele para se sentar no banco da direita”, explica o piloto californiano.

A equipa de Robby Gordon – o Team SPEED – será completado com um segundo Textron XX para Blade Hildebrand e Cole Potts, dois dos pilotos da equipa na Stadium Super Truck Series – uma competição de circuito de terra para ‘pick-ups’. Potts será navegado pelo ex-vencedor da Baja 1000 California Max Eddy, enquanto Hildebrand terá a seu lado um ex-motard no Dakar Jonah Street, que já foi navegador do companheiro de equipa de Gordon, Sheldon Creed, no ‘Dakar’ de 2016.