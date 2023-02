Mundo Criança pede telemóvel ao pai para jogar e encomenda quase mil euros de comida Por

Que as crianças gostam de pegar nos telemóveis dos mais crescidos não é propriamente uma novidade e grande parte dos adultos, não raras vezes, são confrontados com a questão da pequenada: “O telemóvel tem jogos? Tem dados móveis?”

Em muitos casos, os adultos acabam por permitir que os mais novos fiquem distraídos no ecrã e vão jogando. Mas Keith Stonehouse, morador em Chesterfield, perto de Detroit, nos EUA, estava longe de imaginar o que lhe iria acontecer quando no passado sábado passou o telemóvel para as mãos do pequeno Mason Stonehouse.

A criança começou a jogar pelo telemóvel até que Keith foi surpreendido em casa por entregadores de comida que começaram a chegar em catadupa.

Surpreendido, Keith interrogou-se relativamente ao que estaria a acontecer até que foi informado de que tinha sido feita uma encomenda no valor de 917 euros através de um aplicativo para entrega de comida em casa.

Entretanto, o banco de Keith informou o homem de que fora bloqueada uma compra de uma pizza a rondar os 400 dólares por suspeita de burla.

Keith ainda tentar evitar que fossem entregues mais alimentos em casa mas os estafetas já estavam encaminhados e a cadeia alimentar acabou por informar Keith de que já não seria possível travar a confeção de tamanho pedido de refeições.

Comida partilhada com vizinhos

Em todo o caso, sensibilizados pela história de Keith com o seu pequeno Mason, a família Stonehouse recebeu vales de alimentação no valor dos gastos.

Por outro lado, a comida que os Stonehouse receberam no sábado foi partilhada com a vizinhança.

De acordo com a CNN Internacional, o pai de Mason questionou o filho sobre tal compra inusitada e a criança perguntou-lhe se já tinha chegado a pizza calabresa.