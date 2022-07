Artigo patrocinado O que procurar ao comprar um laptop? Por

Antes utilizávamos computadores a todo o tempo, mas parece que isso mudou. Os laptops vem sendo um dos principais dispositivos para trabalho, estudo e lazer e por isso é importante entender as especificações dos aparelhos para assim encontrar o melhor para cada um já que um bom laptop para um pode ser um péssimo aparelho para outro.

Então, entender melhor o que cada elemento é e suas vantagens e desvantagens pode livrar o comprador de muitas dores de cabeça e confusão.

Principais elementos de um laptop

l Processador

Esse é um item para se prestar atenção pois ele comanda a maioria das funções do laptop. Os processadores são aqueles que decifram e processam os comandos feitos pelos usuário esperando uma resposta das aplicações, programas, etc.

Um bom processador normalmente é o produto mais novo e a versão mais nova, isso porque os processadores precisam acompanhar as novas tecnologias desenvolvidas pelas empresas de programas, ou seja, quando uma empresa atualiza um programa, ela também está solicitando mais do processador.

Os processadores mais famosos são os da Intel e dentro da marca, os mais avançados são o Core 7 e Core 9.

l Memória RAM

Os melhores laptops normalmente possuem memória RAM de mais de 8GB mas, caso não seja possível comprar um laptop assim, o recomendável é comprar um de 4GB que possua memória expansível, assim, o usuário poderá comprar e depois aumentar a memória de acordo com a sua necessidade.

l Memória de armazenamento

É possível encontrar dois tipos de memória de armazenamento, o HD e o SSD. O SSD é um HD melhorado mas isso não significa que os laptops com HD são ruins, a tecnologia é diferente.

Existem HDs com vários TB de armazenamento e SSDs também. Para os dois, 250 a 500 GB já cumpre bastante com anos de informações para a maioria das pessoas.

l Chip Gráfico

Muitas empresas já conseguem fazer o chip gráfico dentro do processador e esse é o caso da Intel, que possui GPUs (Unidade de processamento gráfico) HD Graphics, UHD Graphics ou Iris dentro de seus processadores.

Normalmente quanto melhor o processador, melhor vai ser a versão do GPU disponível naquele laptop.

l Áudio

O áudio do laptop é algo que pode fazer a diferença para aqueles que fazem reuniões e também para aqueles que gostam de aproveitar do laptop para o lazer, então, o ideal é fazer um teste antes na loja de comprar o laptop.

l Tela e Peso

Muitas pessoas podem ficar confusas quando se diz que a tela e o peso podem ser fatores determinantes quando se compra um laptop, mas sim, sao fatores extremamente determinantes.

Quem trabalha e estuda utilizando laptops sabe o quanto uma tela muito pequena pode ser incômoda e o quanto uma tela muito grande pode ser um problema para a locomoção.

Por isso, as telas de 14, 15 e 16 polegadas podem funcionar para a maioria das pessoas, sendo que as de 16 te podem ajudar no trabalho mas também são ótimas para assistir filmes e jogar.

O peso também é bem significativo, quanto mais leve o laptop é, mais fácil para transportar e, essa é uma das vantagens de ter esse tipo de dispositivo.

Como comprar o laptop ideal

Sabendo sobre os principais elementos de um laptop fica muito mais fácil escolher o dispositivo ideal. Aqueles que querem tudo de melhor podem escolher aparelhos como o MateBook 16s, que possui um ótimo custo benefício.

Fazer o mix entre cada elemento fará com que o usuário encontre o laptop ideal para si, mas é importante lembrar: o processador é ainda o item mais importante de um laptop, por isso ele deve ser o foco principal do usuário. Um laptop que possui um design bonito, bom peso, boa tela e boa memória mas que possui um processador ultrapassado não servirá para muita coisa. O ideal é ter um aparelho que principalmente é rápido e pode executar funções básicas e avançadas com uma ótima destreza.