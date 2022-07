Nas Notícias Instituto português organiza escola de verão sobre Visão Computacional e Inteligência Artificial Por

A 10ª edição da VISUM acontece na cidade do Porto entre 10 a 16 de julho

Como criar modelos de inteligência artificial mais robustos, confiáveis e conscientes, que garantam a preservação e a privacidade dos dados? Este é o mote da edição de 2022 da VISion Understanding and Machine Inteligence (VISUM), uma escola de verão, promovida pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

Ao longo de uma semana, investigadores, estudantes, engenheiros e cientistas de todo o mundo vão ter acesso a um programa de formação, a sessões de mentoria e networking, e vão ainda poder participar numa competição de inteligência artificial.

Machine learning, visão por computador, privacidade e ética em inteligência artificial serão os principais tópicos em debate durante a 10ª edição da VISUM. “Este ano, vamos falar de privacidade e preservação dos dados nos modelos de inteligência artificial, numa altura em que cada vez mais temos ofertas de automatização de processos.

São importantes os avanços tecnológicos, muitos deles impulsionados pela inteligência artificial que é alimentada por uma grande quantidade de dados. No entanto, devemos ter consciência do seu impacto e como investigadores e criadores desses modelos apostarmos em algoritmos mais explicativos e seguros”, afirma Ana Rebelo, investigadora do INESC TEC.

Com o objetivo de criar uma escola de verão inovadora, que se distinga pelos tópicos debatidos e pelo programa proposto, a equipa organizadora da VISUM 2022, construiu um programa de formação, composto por sessões teóricas e práticas, que serão conduzidas por especialistas nacionais e internacionais.

Os participantes vão poder ainda colocar os seus conhecimentos em prática e construir o seu próprio modelo de inteligência artificial, apresentando uma resposta para um problema real, no âmbito de uma competição.

O desafio passará pela criação de “um algoritmo que auxilie de forma inteligente e automática a cadeia de logística da empresa tecnológica brasileira Loggi”, como explica Tiago Gonçalves, investigador do INESC TEC, acrescentando que a equipa vencedora receberá um prémio no valor de 2250 euros.

Segundo a equipa responsável pela organização da escola de verão, a principal novidade da edição deste ano é o programa de mentoria, que vai reunir um conjunto de mentores, com experiência académica e industrial, e que tem como objetivo orientar os participantes da VISUM para a resolução de problemas relacionados com a sua investigação e/ou profissão. “Acolhemos participantes com ou sem experiência nas áreas de visão computacional e inteligência artificial, pelo que o programa de mentoria, introduzido este ano, tem exatamente esse propósito – um investigador menos experiente pode escolher um trabalho mais individual que lhe transmitirá conhecimento e lhe dará a confiança para prosseguir dentro destas áreas”, avança a investigadora do INESC TEC, Sara Oliveira.

Última edição, organizada em formato online, reuniu quase 90 participantes de 20 nacionalidades

A VISUM destaca-se ainda pelas suas iniciativas de networking, nomeadamente a realização de sessões dinamizadas por representantes da Indústria, onde os participantes têm a oportunidade de intervir em debates e expandir a sua rede de contactos.

“É sempre gratificante interagir com colegas de diferentes tópicos de trabalho nas áreas de visão por computador e inteligência artificial. Temos um ambiente multicultural incrível. A VISUM acaba por ser também uma oportunidade de aprendizagem cultural e de um excelente networking”, diz Wilson Silva, investigador do INESC TEC e docente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Com 10 anos de existência, a VISUM apresenta-se como uma summer-school de referência na área de visão computacional, e tem conseguido, ano após ano, aumentar o número de participantes.

A última edição, organizada em formato online reuniu quase 90 participantes de 20 nacionalidades. Em 2022, a comissão organizadora envolve mais de 20 pessoas, sendo composta por uma equipa de projeto liderada por Tiago Gonçalves, uma equipa de mentoria liderada por Kelwin Fernandes (CEO da NILG.AI) e uma equipa de organização liderada por Ana Rebelo, Sara Oliveira e Wilson Silva.