Artigo patrocinado Escolhendo o Melhor Tamanho de Tela do Laptop Por

Escolher um laptop não é tão simples quanto parece. São vários itens que estão dentro do dispositivo, mas também em seu “design”, como o caso da tela. Ao escolher uma tela errada, o usuário ficará preso a ela até comprar outro aparelho, já que esse é um dos recursos do laptop que não pode ser trocado.

Por isso, é preciso de muito cuidado ao fazer essa escolha, além das tantas outras que são oferecidas ao comprar um aparelho, como citaremos abaixo.

Qual o melhor tamanho de tela?

No mercado existem vários modelos e cada um pode conter vários tamanhos de tela mas, as mais comuns estão entre 11 e 17 polegadas. Ou seja, no geral os tamanhos de tela são: 11, 13, 14, 15 e 17 polegadas.

Para encontrar o valor de uma tela em centímetros, o usuário deve multiplicar o valor em polegada por 2,54 para obter o valor em centímetros, então:

11 polegadas: 27,94 centímetros

13 polegadas: 33,02 centímetros

14 polegadas: 35,56 centímetros

15 polegadas: 38,1 centímetros

16 polegadas: 40,64 centímetros

17 polegadas: 43,18 centímetros

Assim, é possível ver que existe uma grande diferença entre as telas e essa diferença pode determinar o conforto de quem irá utilizar aquele aparelho. As telas mais compradas hoje são as de 14 e 15 polegadas, por possuírem um tamanho que consegue atender a maioria dos públicos.

Para fazer essa escolha, o usuário deve ter em mente sua necessidade. Um laptop que é muito transportado e usado por pouco tempo pode ter uma tela menor, como é o caso dos netbooks, que ficaram famosos por muitos anos principalmente ao redor dos estudantes.

Para aquelas pessoas que querem realmente um laptop e não um netbook, as telas de 11 e 13 polegadas podem ser ideais. Uma tela de 30 centímetros consegue ser transportada com muita facilidade, mas é preciso verificar o peso do laptop também já que algumas versões apesar de ter uma tela menor podem ser pesados.

Uma tela de 16 ou 17 polegadas são feitas principalmente para aquelas pessoas que querem ter a comodidade de um computador mas em um laptop. Muitas pessoas utilizam essa tela para jogos também, mas é importante lembrar que a locomoção pode ser um pouco mais difícil já que muitas bolsas e mochilas podem não comportar esse tamanho de laptop.

Como informamos, as telas de 14 e 15 centímetros são as mais utilizadas. Elas conseguem se adaptar aos olhos de forma que o usuário consegue ver toda a tela sem precisar estar muito próxima a ela. A largura e altura dessas telas são feitas para pessoas que utilizam bastante o laptop e que também precisam transportá-lo.

Cada pessoa terá uma necessidade diferente e antes de fazer uma compra tão importante, que provavelmente irá durar por anos, é preciso entender o seu estilo de vida e qual a vantagem para você de cada tela.

Como escolher um bom laptop?

Mas, além das telas, os laptops possuem vários outros componentes que também são fundamentais para o seu funcionamento e para a usabilidade.

O huawei matebook d16 é um exemplo de laptop que possui uma ótima tela e também ótimas configurações como processador Intel® Core™ i7 12Ger.

Os donos de laptops devem focar então principalmente em:

Processador;

Memória RAM;

Memória de armazenamento;

Gráficos;

Áudio;

Essas são apenas algumas das especificações contidas em um laptop, mas com certeza são as mais importantes e que provavelmente irão acompanhar o usuário em seu dia-a-dia. Ter um computador portátil com um bom ecrã traz muitas vantagens. Escolha novamente o seu computador favorito com base neste hardware e tenho a certeza que o seu trabalho e experiência pessoal serão muito mais agradáveis.