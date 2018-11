Desporto “O que mais me impressiona em Ronaldo é a calma”, diz estrela da Juventus Por

A cumprir a quarta temporada na Juventus, Paulo Dybala falou abertamente da relação com Cristiano Ronaldo, elogiando-o publicamente. O argentino revelou também o que disse a Mourinho no final do encontro de terça-feira.

“Dentro do campo todos o conhecíamos. Por isso, o que mais me impressionou foi o comportamento dele no balneário. O Ronaldo está sempre calmo e é muito profissional”, disse Dybala.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao AC Milan, o argentino aproveitou para revelar um episódio com Cristiano logo no primeiro treino.

“Tirámos logo uma foto juntos no primeiro treino. Porquê? As redes sociais são muito fortes e isso ajudou-nos. Estávamos na mesma equipa e ganhámos os nossos jogos contra outros colegas. O fotógrafo do clube estava no treino e pedimos-lhe umas fotos nossas”, revelou.

Dybala esclareceu ainda o que disse a José Mourinho, no final da partida frente ao Manchester United, quando o técnico português ‘provocou’ os adeptos italianos.

“Disse-lhe apenas que não havia necessidade de responder porque já havia muita tensão. Só lhe disse isso e afastei-me”, revelou.

