Fórmula 1 Pietro Fittipaldi é o novo piloto de testes da Haas Por

Depois de Sérgio Sette Câmara ter sido confirmado como piloto de desenvolvimento da McLaren outro piloto brasileiro, Pietro Fittipaldi, foi agora confirmado como piloto de testes da Haas.

O fim de semana de Grande Prémio do Brasil foi, para a equipa norte-americana, também escolhido estrategicamente para anunciar a contratação do neto do antigo Campeão do Mundo de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi.

Pietro Fittipaldi irá estrear-se aos comandos do Haas VR18 nos testes da Pirelli marcados para o final do ano no Abu Dhabi, a 17 de novembro, sendo que foi o último campeão da World Series Formula V8 3.5 e competiu pela Dale Coyne Racing na IndyCar.

Gunther Steiner explicou que a contratação do jovem piloto brasileiro, tem a ver com o seu currículo, sobretudo “os seus títulos em monolugares e a forma como se comportou recentemente na IndyCar”, sublinhando que esses factos deixam a equipa feliz “por lhe oferecer a possibilidade de guiar um F1” e que “o seu retorno nos ajudará para a época de 2019, contribuindo para o desenvolvimento da Haas”.

O que o diretor da equipa norte-americano não referiu é a forma como Pietro Fittipaldi se encontra, uma vez que teve um começo de ano difícil ao fraturar ambas as pernas depois de um violento despiste durante as 6 Horas de Spa-Francorchamps, do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).