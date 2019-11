Motores “O mais importante em Macau é uma boa qualificação” considera o líder do WTCR Por

Esteban Guerrieri vai para Macau no comando da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) graças a uma ajuda de Tiago Monteiro na prova anterior em Suzuka. E para o argentino uma boa qualificação será determinante para um bom resultado no Circuito da Guia.

O piloto português cedeu o seu segundo lugar na terceira corrida da ronda japonesa do WTCR e por isso Guerrieri chega ao antigo território português do Extremo Oriente seis pontos à frente do segundo classificado, Norbert Michelisz.

O ‘dono’ do Honda # 86 já conhece o Circuito da Guia, sabe quanto caprichoso pode ser e como é complicado ultrapassar na parte alta do traçado macaense. Por isso não tem dúvidas de que é determinante numa boa posição na grelha de partida.

“O mais importante coisa em Macau é fazer uma boa qualificação, e para fazer isso precisamos de ser competitivos e ter uma boa base de trabalho do ano passado, quando conseguimos ganhar”, começar por referir o piloto de Buenos Aires.

Esteban Guerrieri enfatiza: “Para fazer uma boa qualificação é muito importante fazer a Mandarim a fundo. É uma curva onde é preciso ter muita coragem, pois permite-nos ganhar tempo extra se conseguirmos ir de acelerador a fundo”.

“É também muito importante dominar o segundo setor, a montanha. É uma das sensações mais agradáveis para um piloto guiar naquela setor na qualificação no limite, porque é incrivelmente desafiador e gosto de ter um bom desempenho ali e dar o máximo possível. É sempre um grande risco, mas tento ser preciso e fazer o melhor que posso”, acrescenta o argentino da Munnich ALL-INKL.