O dia do ‘out-sider’ Michael Metge

A nona e penúltima etapa do 41º Rali Dakar teve um vencedor diferente nas motos. Michael Metge, que se destacou entre uma série de pilotos ‘out-siders’ que hoje deram na vista

Nesta tirada de 409 quilómetros, e para lá de Metge, sobressaiu o boliviano Daniel Nosiglia Nager, sendo que o francês da Sherco viria a levar a melhor sobre o sul-americano que tripula uma Honda CRF450 Rally da Mec Team.

Dois minutos separaram os dois primeiros, com Pablo Quintanilla a ser o terceiro, a 3m28s do vencedor. O que deixa o chileno a 1m02s de Toby Price, o australiano da KTM que hoje foi quinto, a 3m29s de Metge.

Matthias Walkner, que na especial de hoje foi quarto a 3m29s do vencedor, mantém a teceira posição da ‘geral’ a mais de seis minutos e meio de Quintanilla, numa etapa que foi um revés para a Yamaha, ao perder o concurso de Adrien Van Beveren. O francês viu o motor da sua moto ceder a 16 quilómetros do final da especial.

Sam Sunderland perdeu mais de sete minutos para Michael Metge, e não foi além do 12º tempo. Com isso o britânico da KTM ‘caiu’ para a oitava posição da ‘geral’, a mais de 1h10m do líder.

Em termos nacionais o maior destaque vai para Sebastian Buhler. O português que compete com licença alemã foi 16º na etapa, três posições à frente de Joaquim Rodrigues Jr, que continua a ser o melhor representante luso na competição das motos da mais importante prova do todo-o-terreno mundial.

Classificação após a 9ª etapa

1º Toby Price (KTM) 32h43m15s

2º Pablo Quintanilla (Husqvarna) + 1m02s

3º Matthias Walkner (KTM) + 6m35s

4º Andrew Short (Husqvarna) + 40m01s

5º Xavier de Saultrait (Yamaha) + 47m44s

6º José Ignacio Cornejo (Honda) + 1h05m45s

7º Luciano Benavides (KTM) + 1h05m50s

8º Sam Sunderland (KTM) + 1h10m15s

9º Oriol Mena (Hero) + 1h52m20s

10º Daniel Nosiglia Jager (Honda) + 2h21m51s