O começo do Rali de Monte Carlo em imagens

O Rali de Monte Carlo já está em marcha, e a prova de abertura do Campeonato do Mundo da especialidade está a ser tudo aquilo que se esperava.

Toyota na ofensiva de início, com Ott Tanak, Thierry Neuville a reagir e a passar para a frente depois do cancelamento da primeira especial da segunda etapa, com Sebastien Ogier a preparar o seu ‘assalto’ à liderança.

A imprevisibilidade do ‘Monte’ tem ainda muitas surpresas para nos dar, pois a ‘procissão ainda vai no adro’. Para já ficam as imagens do começo da prova monegasca do WRC.