Thierry Neuville ataca e vence Rali de Monte Carlo

Thierry Neuville venceu o Rali d Monte Carlo ao dominar o quarto e último dia da prova, a primeira do Campeonato do Mundo de 2020.

Um triunfo que se começou a ‘desenhar’ na primeira especial desta derradeira etapa, quando o belga começou como tinha terminado a tirada anterior, a ser o mais rápido no troço inicial do dia. A primeira passagem pelo famoso ‘Turini’.

Neuville prosseguiu na mesma tendência impondo-se nas especiais seguintes, conseguindo mais de uma dezena de segundos de vantagem sobre Elfyn Evans, que tinha concluído a etapa anterior na liderança.

O galês da Toyota partiu para a ‘Power Stage’ a 11,1s de Thierry Neuville, mas com apenas segundo e meio de diferença para Sebastien Ogier, pelo que ‘jogava’ não apenas uma possível vitória na prova monegasca mas também a defesa do segundo posto de um mais do que provável ataque do seu companheiro de equipa.

Ogier acabou por ter sucesso e ‘roubar’ a segunda posição a Evans, já que Neuville fez o pleno vencendo também a ‘Power Stage’ e ganhando o rali com mais de uma dúzia de segundos sobre o francês da Toyota.

Esapekka Lappi foi quarto e o melhor representante da M-Sport Ford, já que neste último dia Sebastien Loeb voltou a ter percalços, permitindo inclusivamente que Harri Rovanpera, no terceiro Toyota, terminasse a prova no quinto posto, à frente do alsaciano.