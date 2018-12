Fórmula 1 O bom trabalho de desenvolvimento realizado na Sauber Por

Os responsáveis da Sauber estão confiantes de que o desenvolvimento aerodinâmico eficiente iniciado na equipa em 2018 terá continuidade na próxima temporada de Fórmula 1.

Segundo o chefe da formação suíça, Fréderic Vasseur, um começo de temporada com altos e baixos permitiu ainda assim performances bem melhores na segunda metade de 2018, com Charles Leclerc a terminar por seis vezes no top dez nos últimos sete Grandes Prémios, com sete sétimos lugares consecutivos.

A subida de forma dos Sauber deveu-se em grande parte a um ciclo de desenvolvimento aerodinâmico mais reduzido que muitas das equipas do pelotão da F1, mas muito mais eficiente. Isto a ter em conta as palavras do seu mais alto responsável.

“Tivemos uma muito boa correlação (entre simulações e pista) ao longo de toda a épica. Não conseguimos realizar muitas atualizações ao longo das provas, mas cada vez que o fazíamos isso correspondia às nossas previsões. Nunca demos um passo atrás, e isso não acontece frequentemente”, sublinha Vasseur.

O francês que lidera a escuderia de Hinwill prevê que a tendência se mantenha em 2019. Opinião partilhada pelo ‘team manager’ Beat Zehnder, segundo o qual a Sauber vai beneficiar da chegada do engenheiro Simone Resta, proveniente da Ferrari: “Simone tem um espírito de equipa e sabe que cada membro da equipa é essencial no sucesso. Ele é muito bom para motivar a equipa. Estou cem por cento certo de que ele mudará certas partes do carro, e que isso o tornará mais rápida e nos trará mais sucesso”.