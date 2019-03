Motores Nuno Matos começa época de todo-o-terreno a vencer Por

Nuno Matos e Pedro Marcão foram os grandes vencedores da Baja TT do Pinhal, primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Na estreia da Fiat Fullback Proto a dupla impôs-se por mais de 13 minutos e meio sobre Alexandre Ré e João Ré, na Volkswagen Amarok da South Racing, enquanto Tiago Reis e Valter Cardoso, em Mitsubishi Racing Lancer, foram terceiros a mais de 21 minutos dos vencedores.

Depois de no primeiro dia ter assumido a liderança com mais de dois minutos de vantagem sobre João Ramos, Nuno Matos procurou ‘cimentar’ a primeira posição impondo-se no primeiro setor seletivo de hoje, ganhando mais de dois minutos e meio a Tiago Reis, que fora o mais rápido na primeira parte do percurso de 172,43 quilómetros cronometrados.

No último setor seletivo – com apenas 38,17 km – o piloto do Mitsubishi Racing Lancer foi o mais rápido, mas 1m38s perdidos por Nuno Matos para Tiago Reis foram insuficientes para que perdesse a prova, começando assim a época com o ‘pé direito’.

Já sem João Ramos em prova, Pedro Dias da Silva, acompanhado por José Janela, foi terceiro mais rápido no primeiro percurso seletivo deste domingo, já recuperado do furo sofrido na véspera. Mas o piloto da Ford Ranger EZR 05 da PRK Sport foi mais lento do que Alexandre Ré no último confronto cronometrado, perdendo quase 1m50s para Tiago Reis e com isso desceu à quarta posição, terminando a meio minuto do piloto do Mitsubishi Racing Lancer.

André Amaral e Nelson Ramos, completaram o top cinco, a mais de 31m41s dos vencedores, mas terminaram à frente de João Rato, que impôs na categoria T8, com mais de 5m21s de vantagem sobre Rui Marques. Nos T1 o triunfo foi Miguel Casaca, oitavo da ‘geral’, para nos T2 se impor Nuno Corvo.

Classificação final

1º Nuno Matos/Pedro Marcão (Fiat) 5h35m59,0s

2º Alexandre Ré/João Ré (Volkswagen) + 13m39,9s

3º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 21m09,2

4º Pedro Dias da Silva/José Janela (Ford) + 21m38,5s

5º André Amarel/Nelson Ramos (Ford) + 31,41,9s

6º João Rato/Carlos Mendes (Land Rover) + 45m58,7s

7º Rui Marques/Miguel Marques (Nissan) + 51m19,9s

8º Miguel Casaca/Pedro Tavares (Nissan) + 53m21,0s

9º Filipe Queirós/Paulo Tores (Mazda) + 57m34,8s

10º Francisco Barreto/Sérgio Cerveira (Nissan) + 59m52,6s